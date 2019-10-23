雷纳德转队首战轰30分 快艇开幕日克湖人

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（法新社洛杉矶22日电） 美国职篮NBA上季总冠军赛MVP雷纳德，今天于转战快艇首战轰下全场最高30分，率队在开幕日以112比102击败湖人。

湖人队史已有16座总冠军，快艇则始终与王座无缘，但两支同在洛杉矶地区的球队交手，总是话题性十足，尤其今年两队在阵容上都有重大补强，让今天的比赛更有看头。

湖人在新加盟的「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）单节9分带领下，首节以25比22领先快艇，但次节靠季外迎来的上季总冠军赛最有价值球员（MVP）雷纳德（Kawhi Leonard）砍进16分率领，快艇单节轰下40分，上半场以62比54领先湖人。

比赛进入下半场，葛林（Danny Green）飙进三分球后，湖人靠一波15比0攻势，反以3分超前，快艇则靠格林（JaMychal Green）的三分球扳平，两队打完前3节以85比85战成平手。

末节快艇打出7比0开局，湖人好不容易以5比0攻势追近比数，但快艇又打出9比0猛攻把比分拉开，快艇末节最多领先10分的情况下，最终以112比102击败湖人，收下新赛季首胜。

快艇雷纳德轰下全场最高30分，4名替补球员得分都达两位数，其中以攻下21分的威廉斯（Lou Williams）表现最突出；湖人新加盟的葛林夺下全队最高28分，戴维斯有25分、10篮板的「双十」表现，詹姆斯（LeBron James）则是拿下18分。

湖人上季虽有「詹皇」詹姆斯坐阵，但例行赛仅获37胜45败，在西区排名第10，未能闯进季后赛，本季从鹈鹕换来上季平均可获25.9分、12篮板、3.9助攻的球星戴维斯，签下「圣堂射手」葛林，并找回前明星中锋「魔兽」霍华德（Dwight Howard）等人，展现冲击新赛季的实力，但开幕日的比赛，上季平均有18.8分、5.5篮板，本季被视为球队第3得分点的新星库兹马（Kyle Kuzma）因脚伤未愈而未能出赛。

快艇上季战绩48胜34败，以西区第8的排名打进季后赛，但在首轮2比4不敌金州勇士。上季率多伦多暴龙拿下队史第一座总冠军的雷纳德，及前奥克拉荷马雷霆球星乔治（Paul George）的重磅加盟，让快艇战力瞬间大跃进，但乔治因季外肩膀两度动刀仍在复原，因此预计休兵数周，而缺席今天的比赛。

© 2019 AFP