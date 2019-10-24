共和党议员擅闯 众院弹劾听证会推迟开场

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦众议院针对总统川普的弹劾调查今天陷入混乱，数十名未获准入场的共和党议员擅闯调查听证会，甚至携带手机进入高度维安会议室，导致证人延后约4小时才开始作证。

川普本周要求共和党同志「硬起来对抗」调查行动，今天又形容党内「永不支持川普的人」（Never Trumper）是「人渣」，上推特抨击弹劾调查程序不公。数十名共和党众议员响应川普号召，擅闯国会山庄名为「敏感讯息隔离设施」（SCIF）的会议室。

「敏感讯息隔离设施」有防止电子窃听设计，未获准许迳行闯入即违反众议院规则。擅自闯入的议员今天却携带手机和其他装置入场，严重违反安全规定。若干议员还开始在会议室内发推文。

大力捍卫川普的共和党籍议员盖茨（Matt Gaetz）就推文说：「突发新闻：我带领超过30名同志进入敏感讯息隔离设施，（众院情报委员会民主党籍主席）谢安达（Adam Schiff）在里面举行秘密弹劾取证。我们现在还待在里面，稍后会有更多详情。」

参与抗议的众议院少数党党鞭史卡利塞（Steve Scalise）也说，民主党人士「试图以不公规则弹劾美国总统」，议员不得进场聆听证词。

众院国土安全委员会主席汤普森（Bennie Thompson）随后去信众议院警卫官，抱怨议员公然违反安全规定，「蓄意」携带电子装置进入敏感讯息隔离设施。汤普森写道：「我要求您对行径违规的成员采取行动。」

参与弹劾调查的3个众院委员会所有成员都获准参加听证以及对证人提问，其中包括40多名共和党议员。但今天也有部分获准进场的共和党议员加入抗议，主张应该让弹劾程序更透明。

这起事件使得主管乌克兰政策的国防部副助理部长古柏（Laura Cooper）延后数小时才作证。谢安达今天傍晚发推文说，古柏「尽了法律义务，回答来自两党的问题」。

© 2019 AFP