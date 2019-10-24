华尔街股市上涨带动 亚股大多收高

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（法新社香港24日电） 受到美股上涨带动，再加上中国和美国下个月有望签署贸易协议，并安排下一阶段贸易谈判，亚洲股市今天大多应声收高。

目前公布的企业获利表现优于预期，纾缓市场对全球经济成长放缓冲击企业获利的忧心，因此投资人普遍抱持乐观情绪。

任职伊顿范斯资产管理公司（Eaton Vance Management）的巴顿（Yana Barton）说：「在大家都为最坏情况做好准备的前提下，目前实际情况没那么差。」

中国和美国下个月有望签署小规模贸易协议，并安排新一轮谈判，讨论下一阶段涵盖范围较广的协议，以终止双方持续已久的关税战。这也替投资人增添了正面情绪。

东京股市日经指数今天收盘上扬0.55%，至22750.60点。香港恒生指数收涨0.87%至26797.95点。雪梨、新加坡、雅加达和台北股市也全数收红。

南韩第3季经济成长放缓幅度超出预期，可能会形成全球金融危机以来最糟糕的年度经济表现。不过交易商今天无视数据阴霾，推升首尔股市收高0.24%。

但上海综合指数收盘微跌0.02%至2940.92点。威灵顿、孟买和曼谷股市也全数收黑。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2019 AFP