厄文篮网处女秀 飙50分仍输灰狼

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（法新社纽约23日电） 美国职篮NBA球星厄文（Kyrie Irving）本季转战布鲁克林篮网，今天在新东家的处女秀就以狂砍50分技惊四座，可惜篮网打到了延长赛仍不敌明尼苏达灰狼，终场以126比127输球。

厄文以自由球员身分从波士顿塞尔蒂克来到离家乡新泽西不远的布鲁克林，篮网战力顿时提升不少，今晚开打前，他先用一席感情丰富的致词向布鲁克林球迷致意。

「我能来到这里、回到家乡，和队友一起来到你们面前，真的非常感激。代表我们大家...喔，不...我现在真的好激动...很谢谢你们，期待大家整个球季都能支持我们。」

这场比赛两队22次互换领先，最后仍是灰狼技高一筹，带走胜利。

灰狼第2节一度领先多达18分，半场时也仍以68比56领先，但厄文第4节开始发威，砍下30分，正规赛结束前1分16秒一记后撤步三分球中的，让篮网以115比112超前；不过汤斯（Karl-Anthony Towns）随即以三分球还以颜色，把比赛拉进延长。

延长赛两队互换领先5次，魏金斯（Andrew Wiggins）两次上篮得手，灰狼127比124领先。

接着厄文两罚俱中，终场前原本还有机会投进致胜球，但他一个踉跄，回稳后再出手，已经失了准头。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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