土耳其入侵叙利亚北部 逾100名IS囚犯趁乱逃逸

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（法新社华盛顿23日电） 美国高阶官员今天表示，自土耳其发动入侵叙利亚北部军事行动以来，已经有超过100名极端组织伊斯兰国（IS）囚犯，趁混乱逃逸。

询及那些囚犯时，美国国务院叙利亚特使杰福瑞（James Jeffrey）告诉众院外交事务委员会（Foreign Affairs Committee）:「我们要说，逃离囚犯已超过100人，我们不知道他们的下落。」

在美国总统川普同意撤离与叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）结盟的美军后，土耳开始对叙利亚发动军事攻击。

叙利亚民主力量是库德族领导的军事联盟，致力对抗IS武装势力。

杰福瑞表示，库尔德战士仍竭力看守IS囚犯，尽管他们警告指称，势必得投入更多资源来对抗土耳其入侵。

杰福瑞又说:「叙利亚民主力量看守的几乎全部监狱仍很安全，SDF人员仍驻守当地。」

不过，这些说法似乎与川普先前所发推文的主张不一致。川普的推文写道:「库德族很安全，而且和我们合作良好，被俘虏的IS囚犯牢牢关押。」

库德族战士已撤离一处关键边境地区，作为美国居间斡旋与土耳其达成停火协议的一部分。（实习编译：赵佩宇）

© 2019 AFP