川普誓建美墨边墙 却筑在科罗拉多州

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（法新社匹兹堡23日电） 美国总统川普上任以来一直都想在美墨边界筑墙，以防止移民进入美国，这是他任期的政策要点，但他今天提出一个令人困惑的新主张：在科罗拉多州筑墙。

问题是科罗拉多州（Colorado）坐落在美国境内，它的南方邻州新墨西哥州（New Mexico）才与墨西哥接壤。

川普在匹兹堡（Pittsburgh）演讲说：「大家知道为什么我们会赢得新墨西哥州吗？原因是他们想要边界安全。」

他继续说：「我们会在新墨西哥州边界筑墙，且我们会在科罗拉多州筑墙。我们会建造一道美丽的墙，一道真正管用的大墙，人无法翻越也无法从下面穿过。」

他并说：「我们会在德州筑墙，不会在堪萨斯州筑墙，但他们从我们刚提到的这些围墙受益。」

在与墨西哥接壤的美国南部边界筑墙是川普2016年竞选总统的招牌政见之一，但国会拒绝替筑墙拨款。

对于川普的演讲言论，社群媒体用户反应困惑且嘲弄一番。

民主党联邦参议员雷希（Patrick Leahy）在推特（Twitter）贴出一张美国地图，图中划出一条围绕新墨西哥州的新国际边界，且用一条黑线涂掉新墨西哥州的「新」字，变成「墨西哥」。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP