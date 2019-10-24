日产前董事长戈恩 敦促东京地方法院驳回告诉

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（法新社东京24日电） 日产汽车公司前董事长戈恩（Carlos Ghosn）今天促请东京地方法院驳回对他的告诉，并指控日本检方「普遍存在违法不当行为」。

戈恩在向东京地方法院提交的两份法律文件中，指控检方与日产串通，实际上把他们的调查分包给试图罢黜戈恩的日产职员。

戈恩的辩护律师在声明中表示：「法院文件显示，检察官的论据从一开始就出于政治动机且有毒，根本上有缺陷，且与证据性纪录相互抵触。」

获得保释的戈恩待在东京，等候有关4项财务不当指控的审判。他否认有任何不当行为，今天再度披露辩护主张。戈恩和他的律师坚称，针对他的整起案件「根本上有缺陷」。

前述文件指控，日产汽车内部成立一个「秘密小组」，目的是「鼓吹对戈恩不当行为的控诉，作为罢黜他的藉口」。

这些文件将戈恩的先前主张正式化，指称对他的指控源自日产汽车的内部不满，因为他计画把日产与结盟伙伴法国雷诺汽车（Renault）进行更紧密整合。

日产、雷诺及三菱汽车（Mitsubishi Motors）组成一个顶尖汽车业联盟，但联盟内部不时关系紧张。

戈恩的法律团队主张，反对进一步整合的反对力量，甚至找来日本经济产业省（METI）官员介入。针对戈恩的起诉源自检方、经济产业省官员及日产管理阶层的违法串通。

© 2019 AFP