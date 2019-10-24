欧洲燃煤发电厂亏钱 碳追踪吁发展再生能源

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（法新社巴黎24日电） 根据环保团体碳追踪（Carbon Tracker）今天公布的报告，燃煤不但公认是最肮脏的发电燃料，而且还无利可图，有4/5的欧洲燃煤发电厂都在亏钱。

碳追踪的金融专家创造模型，分析所有欧洲燃煤发电厂的营运经济状况，表示今年亏损可能达到66亿欧元（约新台币2246亿元）。

碳追踪的电力与公用事业负责人葛瑞（Matt Gray）说：「欧盟的燃煤发电厂正在烧钱，因为燃煤发电厂无法跟平价的再生能源与天然气竞争，情况只会恶化。」

「现在就是世界末日」（Apocoalypse Now）报告的共同执笔人葛瑞还说：「决策者与投资人最晚应在2030年前准备逐步淘汰煤矿。」

碳追踪是由金融专家团队组成的非营利智库，研究金融体系可以如何同步配合转型到低碳能源业。

碳追踪的分析发现，德国的燃煤发电厂今年可能亏损19亿欧元，同时，柏林当局希望再持续使用燃煤近20 年。

报告发现，西班牙与捷克共和国都尚未订下淘汰燃煤的日程，预估将各自亏损近10亿欧元。

碳追踪说，如果各国政府长期选择支持使用燃煤，他们将面临必须把成本转嫁给公用事业股东或消费者，抑或是调高税率或导致债务增加。

这份报告也质疑，一些拟议资助关闭燃煤发电厂的机制是否为合法，分析师并在报告中提出自己的提案。

碳追踪建议各国政府运用目前低利率借贷的能力，再将资金借给燃煤发电厂老板，前提是这笔资金必须用在发展再生能源电力。

偿还贷款后，可将部分收益用在协助受关闭燃煤发电厂与矿场影响的社群。

© 2019 AFP