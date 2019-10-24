玻利维亚抗议选举结果示威罢工 总统控政变

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（法新社拉巴斯23日电） 玻利维亚总统大选争议性结果引发民众持续抗议骚动，反对派今天发起全国大罢工。看似将再度连任的玻利维亚总统莫拉莱斯则指称，这些动乱是右派人士发动的政变。

20日大选的初步结果显示，莫拉莱斯（Evo Morales）的得票率仅小胜反对派候选人梅沙（Carlos Mesa），将举行第2轮投票决胜负。

但当局21日公布延宕的选举结果却显示，莫拉莱斯得票率领先对手10个百分点，达直接胜选门槛，引发反对派谴责诈欺，部分城市也爆发民众抗议。

玻利维亚最大城市、也是反对派大本营的东部城市圣克鲁斯（Santa Cruz），今天出现示威群众冲突，当地的选务当局办公室昨夜遭纵火。而在首都拉巴斯（La Paz）和其他地区也发生警民冲突。

莫拉莱斯今天告诉记者，他将采取措施「捍卫」民主，也有信心获得宣告当选，不需进入第2轮投票。

莫拉莱斯在投票后首度公开发言时，还针对罢工和反政府示威表示：「玻利维亚人民应该知道，一场政变正在上演。直到现在我们仍谦卑容忍，以免出现暴力。我们都未开始对抗。」

莫拉莱斯是玻利维亚首位原住民总统，他已连续担任3届总统，是目前拉丁美洲在位最久的现任总统。

对手梅沙指控投票结果是莫拉莱斯操作的舞弊，呼吁支持者加强抗议。他说，支持者应在街头进行「长期动员」，直到选务当局「承认必须举行第2轮投票」。

梅沙并宣布，他已和右派政党与中间派领导人组成政治联盟，携手施压由第2轮投票来决定谁担任下届总统。

根据玻利维亚选务当局今天公布最新统计，在97%的选票开出下，莫拉莱斯得票率为46.03%，比梅沙的得票率37.35%未高出10个百分点，仍须第2轮投票对决。

发起罢工的玻利维亚公民团体表示，全国大罢工今天零时起生效，并将「持续进行，直到民主和人民的意志获得尊重」。（译者：黄靖贻/核稿：张正芊）

© 2019 AFP