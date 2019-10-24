研究老鼠学开迷你车 可能找出新精神疾病治疗方法

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（法新社华盛顿23日电） 成功利用饲料训练老鼠驾驶小车的研究人员表示，这项学习任务让这些小�艹荻�物降低压力，并认为这可能有助于未来开发出心理疾病的崭新非药物疗法。

里契蒙大学（University of Richmond）的研究报告资深作者蓝柏特（Kelly Lambert）今天告诉法新社，这项研究不只提升科学家对老鼠大脑精细程度的了解，有朝一日还可能协助开发出心理疾病的崭新非药物疗法。

蓝柏特表示，她长久以来一直对神经可塑性深感兴趣，想知道大脑回应经验及挑战会如何改变，特别想研究在实验室跟在更自然「丰富」环境饲养老鼠的表现差异。

她与同僚改造机械车元件，加上透明塑胶食物罐做成的驾驶舱及铝制底盘，再用铜线横穿过车厢前面，形成左、中、右3条杆。老鼠踏上铝制底盘并触碰铜线后，会完成电流回路，车子就会按照老鼠选择的方向移动。

研究小组在几个月时间内，训练17只老鼠在150公分长、60公分宽的压克力箱中驾车，让研究人员确定的确能够教导老鼠驾车往前进，也能教导它们更复杂的驾驶模式。

如同她所预期，蓝柏特发现，在「丰富环境」饲养的老鼠，表现得比实验室对照老鼠要好得多，但令她惊讶的是「表现好得太多」。

研究人员在实验后采集这些老鼠的排泄物，检测内含的压力荷尔蒙「皮质醇」以及抗压荷尔蒙「脱氢异雄固酮」（DHEA）。所有接受训练老鼠的抗压荷尔蒙浓度较高，代表它们呈现更放松状态，可能跟学会新技能的满足程度有关，这种感觉类似人类的「自我效能」与「意志力」。

而且，相较于搭乘人类操控小车的乘客老鼠，会自己驾车老鼠的抗压荷尔蒙浓度更高，意味它们比较没有压力。

蓝柏特的最大收获是，这项研究可能为心理疾病患者打开崭新治疗途径。她说：「思觉失调症与忧郁症无法治愈，我们落后了，需要赶上，而我认为，我们必须检视不同动物模式以及不同种类任务，并真正重视行为可以改变人体神经化学。」

© 2019 AFP