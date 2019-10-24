美国女星萝丝麦高文告前金牌制片 共谋要她噤声

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（法新社洛杉矶23日电） 美国女星萝丝麦高文今天提起诉讼，控告知名电影制片哈维温斯坦、他的前律师和一家私人情报机构，于自己指控这名电影业大亨性侵时，涉嫌共谋损害她的名誉。

法新社报导，向洛杉矶联邦法院递交的诉状写道：「这起案件是关于美国最有权势男子之一及他的同伙，为让性侵受害者噤声所进行的恶毒且违法行径。」

「本案事关坚持揭露真相的勇敢女性和记者。」

萝丝麦高文（Rose McGowan）是2017年最早公开指控哈维温斯坦（Harvey Weinstein）伸狼爪的女性之一，而后引发哈维温斯坦名声扫地，并掀起「#我也是」（#MeToo）运动，许多公众人物遭受害者指控后陆续下台。

萝丝麦高文对哈维温斯坦、律师波伊斯（David Boies）和布伦（Lisa Bloom）以及情报公司Black Cube提告，罪名包括勒索、侵犯隐私和诈骗等。

萝丝麦高文宣称，当哈维温斯坦2016年得知她打算撰写据称发生于1997年的强暴案时，他就出动一群乔事者，确保萝丝麦高文的故事「绝不会问世，且就算发行，也不会有人相信她」。

根据诉状内容：「哈维温斯坦运用一些金钱能买到的最强大影响力，打压萝丝麦高文和其他人。他招募知名、熟知媒体操作的波伊斯和布伦。他聘请国际间谍机构Black Cube。」

诉状表示，哈维温斯坦和他的团队联手努力一年多，试图让性侵受害者和报导此事的记者噤声。

© 2019 AFP