西班牙开挖佛朗哥遗骸 将从宏伟大教堂迁葬

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（法新社西班牙烈士谷24日电） 西班牙政府今天开始将独裁者佛朗哥防腐处理过的遗骸从一座宏伟国家陵墓挖出，以移往一座较低调坟墓。尽管佛朗哥逝世已44年，西班牙人对他数十年独裁统治仍看法分歧。

佛朗哥（Francisco Franco）的陵墓位在西班牙首都马德里西北方约50公里的烈士谷（Valley of the Fallen）。一名政府发言人宣布：「从佛朗哥（Francisco Franco）的墓地挖掘遗骸的程序已经展开。」发言人还说，佛朗哥的家属也在现场见证开坟。

佛朗哥率领的民族主义部队在1936至1939年的血腥内战得胜后，他开始统治西班牙。佛朗哥逝世后，遗体埋葬在烈士谷一座宏伟庞然的大教堂，长期以来吸引观光客与右翼支持者到访参观。

然而，西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）去年6月上任后，一直将搬迁佛朗哥遗骸视为首要任务。因为他认为，西班牙不应「继续美化」一位铁腕统治者。

22名佛朗哥的亲属今天在开坟前携带花圈抵达。挖掘遗骸工作于当地接近上午11时（格林威治时间9时）开始，现场还有代表西班牙政府的司法部长狄加度（Dolores Delgado），记者一概不准进入。

4名佛朗哥的亲属将把佛朗哥的棺木从墓地移出，移到一个广场上。随后佛朗哥的棺木将被放入一台灵车，运往负责移棺任务的2架直升机其中1架。

佛朗哥的遗骸随后将运送至位在保多（El Pardo）的明哥鲁比欧国家墓园（Mingorrubio state cemetery），他的棺木将重新下葬在妻子的墓旁。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2019 AFP