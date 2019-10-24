MLB公布汉克阿伦奖 叶立奇及楚劳特获奖

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（法新社休士顿24日电） 美国职棒大联盟MLB今天公布颁给年度最佳打者的「汉克阿伦奖」（Hank Aaron Award），由密尔瓦基酿酒人球星叶立奇，以及洛杉矶天使外野手楚劳特分别赢得这项殊荣。

叶立奇（Christian Yelich）连续两年在国联平均打击率居冠，缴出打击率3成29，是自1998-99年球季科罗拉多洛矶队球星沃克（Larry Walker）以来，首度完成国联打击王卫冕的第一人。叶立奇本季共轰出44支全垒打，在国联排名第4。

楚劳特（Mike Trout）则以4成38上垒率领先美联，并于本季击出创生涯纪录的45支全垒打，在他职棒生涯9年内，第7度至少单季得分100分，以及第三度单季打点至少100分。

两位球星都是在9月中旬提早结束今年赛季，叶立奇是因右膝膝盖骨骨折，楚劳特则进行右脚手术。

两位球星都是二度赢得汉克阿伦奖，叶立奇与楚劳特分别于去年及2014年拿下这项殊荣。

已退休的前纽约洋基队球星A-Rod罗德里格斯（Alex Rodriguez）4度拿下此奖，创下纪录，前旧金山巨人强打者邦兹（Barry Bonds）则3度获奖。

© 2019 AFP