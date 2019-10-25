美参议员要求政府 调查评估TikTok潜在国安风险

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（法新社华盛顿24日电） 美国联邦参议院2名资深议员今天要求政府，就中国短片平台TikTok（抖音）是否造成美国国家安全风险进行调查，表示TikTok可能让美国用户难以防备北京的间谍活动。

法新社报导，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）及共和党联邦参议员柯顿（Tom Cotton）要求国家情报总监（Directorate of National Intelligence），针对TikTok造成的「国安风险进行评估」。

两人表示：「由于美国已有超过1亿1000万用户下载， TikTok已是我们不能忽视的潜在反情报威胁。」

舒默和柯顿暗示，TikTok母公司北京字节跳动（ByteDance）可能被迫向中国情报机构分享用户资讯。

可以想像地，北京字节跳动也可能对北京间谍机构监控用户的智慧型手机和电脑提供后门，提出类似针对中国电信巨擘华为的指控。

两名议员表示，中国法律能够迫使这家企业「支持并配合中共掌控的情报工作」。

他们指明TikTok搜集大量用户个资，已形成了国安风险。

TikTok过去2年来广受欢迎，全球目前拥有5亿用户。TikTok提供平台，可制作并上传与音乐同步的60秒短片。

两名议员还警告说，它可能被用来影响明年选举，一如俄罗斯在2016年大选对美国社群媒体的操纵手法。

他们说：「也有人提出TikTok可能审查或操纵某些内容的问题。TikTok据称会审查中共视为具政治敏感性的内容，包括与最近香港抗议有关，以及提到天安门广场、西藏、台湾独立与对待维吾尔族的内容。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP