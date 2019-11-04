东协峰会缺川普 多国领袖冷落美国官员会议

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（法新社曼谷4日电） 美国总统川普未出席在泰国曼谷举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会，而是派遣较低层级的官员赴会，东协10国领袖今天有7人冷落与美国官员的会议，仅有3人及各国外长出席。

东协领袖中，只有东道主泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）、寮国总理通伦（Thongloun Sisoulith）及下届峰会主席国越南总理阮春福出席与美国官员的会议。

与这项会议的冷清情况不同，稍早的东协会议则几乎所有国家的元首都出席。

曼谷一名外交官告诉法新社：「当美国代表的地位不对等，东协由领导人出席并不适宜。」另一名外交官则表示：「这不是杯葛，只是其他领袖也有别的会议要参与。」

川普因为退出跨太平洋伙伴协定（TPP），被控背弃美国的亚洲盟邦，同属超级强权的中国则在这个区域推动另外的协议和投资计画。

华府并未派遣最高级官员出席周末的东协峰会，而是派出美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）以及白宫国家安全顾问欧布莱恩（Robert C. O'Brien）与会。

欧布莱恩在会议上宣读川普的信函，邀请东协领袖于明年前3个月访美参与特别峰会。

© 2019 AFP