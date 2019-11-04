宿雾航空购16架空巴 总价1460亿元

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（法新社马尼拉4日电） 菲律宾最大廉价航空公司宿雾航空今天表示，该公司已订购16架空中巴士客机，总价48亿美元（约新台币1460亿元），意在以更大型及更省油的喷射客机扩大载客量。

宿雾航空（Cebu Air Inc.），通常称为宿雾太平洋航空（Cebu Pacific）表示，公司将长程A330neo客机视为降低单座位成本，以及最大化现有机场时间带（airport slot）的关键。所谓机场时间带指的是分配给航空器活动或可用的到场、离场时段。

宿雾航空将把新机用于国内航线及亚洲航点，以及飞往澳洲及中东的长途航班。菲律宾有数百万人在澳洲及中东工作。

新机预定于2021及2024年间交机。一旦全部交机完毕，它们将取代宿雾航空服勤名单上现有的A330ceo客机。

宿雾航空董事长暨执行长吴诗农（Lance Gokongwei）在声明中表示：「A330neo飞机是我们机队现代化计画不可或缺的一部分。」

吴诗农还说：「我们希望藉由这次采购减少燃料的废气排放，并且建立更加永续发展的营运。」

宿雾航空目前拥有74架飞机组成的机队，其中多数来自空中巴士公司（Airbus），该航空今年已交机的8架新机，其中多数也是空巴飞机。

宿雾航空经营37条国内航线、26个国际航点，声称拥有「全世界最年轻的机队之一」，平均机龄5年。去年载客逾2千万人次，比前年同期成长3%。

© 2019 AFP