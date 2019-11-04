研究：欧洲资产经理人较在意气候变迁

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦4日电） 英国利益团体「共享行动」（ShareAction）今天发布研究指出，比起美国资产经理人，欧洲经理人更可能寻求让自家公司为全球暖化负起责任。

「共享行动」提倡负责任且支持环境永续的金融。这个非政府组织（NGO）调查全球57家最大型资产管理公司的经理人对内部气候变迁相关提案的投票，提案涵盖气候报告和治理、企业游说及减排目标。

「共享行动」结论表示：「分析结果显示，美国最大型资产管理公司的经理人不太愿意藉投票来挑战公司对气候议题的处理。相反地，（对气候议题）最活跃也最负责的经理人，都在英国和欧洲。」

调查发现，最有可能在投票时否决气候变迁决议的大型投资集团，前10名都在美国。包括贝莱德（BlackRock）、摩根资产管理公司（JPMorgan Asset Management ）、先锋（Vanguard）及富达资产管理研究公司（Fidelity Management and Research Co.）。

「共享行动」表示，这种情况「令人高度担忧」。因为美国前20大资产管理公司掌握全球约35%的资产。

「共享行动」还指出，这次调查中表现最差的10家全球资产管理公司，有6家先前曾公开支持对抗气候变迁的行动。

「共享行动」高级推广主管暨报告作者马丁（Jeanne Martin）表示：「你不能公开自夸拥有气候变迁意识，私下却封杀气候目标。这些投资人最终将依据他们投下的票来接受评断，投票是他们所能掌握最强大的工具。...他们有权力让气候紧急情况踩刹车。」

马丁还说：「我们希望他们的客户注意到这些发现，并区分出哪些人真正在气候变迁上说到做到。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP