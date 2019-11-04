经历纳粹非人待遇 法幸存者103岁逝世

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（法新社里尔3日电） 法国北部的艾培奈市当局表示，在第二次世界大战期间抵抗纳粹德国的法国代表性人物隆迪以103岁之龄逝世。她幸存于纳粹集中营恐怖暴行，提倡和解。

法新社曾于2017年访问隆迪（Yvette Lundy），当时她说：「直到今天，我每天都有某一个时刻会想起集中营…经常是在晚上睡着之前。」

那年是她的100岁生日，她获颁法国荣誉军团（Legion d'Honneur）第2高等级的大军官勋章（Grand Officier）。

隆迪生于巴黎东北方邻近艾培奈市（Epernay）的香槟区（Champagne）务农之家，在7个孩子中是幺女。

隆迪曾在艾培奈市附近的吉雍治村（Gionges）担任学校教师，也曾在村公所工作，这份关键工作让她得以参与抗纳粹运动网络「负鼠逃脱阵线」（Possum Escape Line）。

从1940年起，隆迪提供假证件给犹太人，包括逃离德国纳粹强制劳动计画的人、逃脱的战犯等，隆迪的手足乔治（Georges）把这些人藏匿在他的农场里。

1944年6月，纳粹秘密警察盖世太保（Gestapo）在学校逮捕隆迪，她当时28岁。她被软禁在柏林北方约80 公里的拉文斯布吕克（Ravensbrueck），这是唯一专门关押女人与儿童的集中营。

隆迪永远忘不了在这座集中营一开始就遭受到的非人待遇，她被迫在纳粹武装亲卫队军官面前脱衣。

隆迪曾说：「身体赤裸，大脑突然之间碎成片片，你就像一个洞，一个只有虚无的空洞，若你看向四周，会看见更多虚无。」

集中营的折磨持续将近一年，直到隆迪被分派到威玛（Weimar）附近的突击队奴隶劳动单位，这个单位后来于1945年4月被俄罗斯军队解放。

隆迪沉默了将近15年才开始叙述自己的经历，向法国及德国学生演说。

© 2019 AFP