美国就业数据强劲乐观情绪激励 亚股收红

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（法新社香港4日电） 美国10月就业报告表现优于预期，再加上市场对中国和美国最终将签署小规模贸易协议一事越来越乐观，亚洲股市今天收红。

企业财报表现强劲，且美国联邦准备理事会（Fed）宣布再次降息，激励华尔街股市1日大涨，创收盘新高。

美国劳工部1日表示，美国10月非农就业人口净增12万8000人，超过市场原本预期的8万人。此外，8月和9月新增非农就业人口也向上修正。

另外，中国国务院副总理刘鹤发表评论，暗示北京当局与华府进行的贸易谈判已步入正轨。这也提升了市场乐观情绪。

刘鹤表示，他1日与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）通话。中美双方都称本次会谈具「建设性」。

亚洲投资人今天受到美股涨势激励，香港恒生指数终场上涨1.7%，收27547.30点。上海综合指数上涨0.6%，收2975.49点。

首尔股市收盘上涨1.4%，雪梨股市收涨0.3%，新加坡股市收涨0.2%。曼谷、台北、孟买和威灵顿股市也全数收红。东京股市今天因国定假日休市。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP