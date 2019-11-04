马克宏二度访中 外界关注是否提香港新疆议题

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（法新社上海4日电） 法国总统马克宏今天抵达中国，这是他以总统身分到中国进行的第2次正式访问。他此行意在签署新的商业协议，中方事先提醒法国，不要触碰棘手议题，例如香港的民主抗议运动。

马克宏（Emmanuel Macron）下午抵达中国，从金融中心上海展开此次行程，在美中贸易战背景下，他将出席在上海举办的中国国际进口博览会。

马克宏将与中国国家主席习近平共进晚餐，接着飞往北京进行双边会谈；法国官员表示，马克宏不会闪避「禁忌」话题，包括近期的香港民主运动，以及在新疆被关押的大批穆斯林。

人权观察（Human Rights Watch）呼吁马克宏公开催促习近平关闭新疆的「政治教育」营，并尊重香港人参与政治的权利。

中国外交部欧洲司副司长朱京说，中国为马克宏准备了「最友善、最温暖的欢迎」；但朱京也提醒，在人权议题上，两国应有「建设性」对话，避免「互相批评或把议题政治化」。

朱京上周对媒体表示：「香港及新疆议题是中国内政事务，拿到外交议程来谈没有意义。」

朱京还警告法国，不要在印度太平洋地区扮演「捣乱」的角色，或派遣军舰到中国声索的领海。法国今年4月派遣船舰航经台湾海峡，激怒了中国。

朱京说，在保护主义及单边主义持续兴起的此刻，中法对话非常关键。

马克宏此行访中，主要是协助法国企业在中国这个全球第2大经济体取得新的商业协议，同时为巴黎庞毕度中心在上海的分馆揭幕，展现法国软实力。

香港浸会大学的政治学学者高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，美国发起的关税战促使中国寻求与法国及其他欧洲国家建立更紧密的关系，但「如果欧洲人以为可以与中国一起对抗（美国总统）川普（Donald Trump），就太天真了」。

© 2019 AFP