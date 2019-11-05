墨西哥北部美国摩门教徒家族遇袭至少9死

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（法新社墨西哥市5日电） 墨西哥北部一个美国摩门教徒家族遭到攻击，家族成员表示，这起事件中至少有3位女子和6个孩童惨遭杀害。案发地区因毒枭和帮派分子横行而恶名昭彰，这起可怕案件震撼全国。

家族成员黎贝隆（Julian Lebaron）说，他的侄女开车带着4个孩子前往机场时，在靠近美国边界的莫拉农场（Rancho de la Mora）地区一带遭开枪攻击。

黎贝隆在当地相当活跃，曾公开谴责犯罪集团，他告诉方程式电台（Formula Radio）：「这是场屠杀案。」

他表示，他侄女的厢型车被纵火，车内的人惨遭活活烧死。他又说，几小时后找到另外两辆汽车，车上有两名女子和两个大约10岁男孩和女孩的尸体。

黎贝隆说，至少有另外5个孩子设法逃脱，走路回家，其中一个人遭到枪伤，据报另外还有个女孩因为逃入森林躲藏而失踪。

奇瓦瓦州（Chihuahua）检察官潘尼奇（Cesar Augusto Peniche）表示，受害者人数仍然「混乱」。

这起事件发生在奇瓦瓦州与索诺拉州（Sonora）之间，潘尼奇说，与当地的联络也很困难。

© 2019 AFP