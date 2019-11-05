川普接见世界大赛冠军国民 部分球员不赏脸

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天在白宫接见美国职棒大联盟MLB世界大赛冠军华盛顿国民，但部分球员不赏脸，缺席这次的庆祝仪式。

在陆战队乐队演奏俨然已成为国民队歌的洗脑儿歌「宝宝鲨」（Baby Shark）之后，川普在白宫南草坪（South Lawn）告诉国民球员及数百名球迷说：「全美都爱上了国民队带来的棒球。」

他说，「全美上下就只想谈这件事」，然后又补上一句，「这件事和弹劾」。

川普接着说：「我喜欢国民棒球多了。」

体育冠军队伍造访白宫的庆祝仪式，在川普上任后变得具有争议色彩。过去有几支球队拒绝或未受邀造访白宫，包括美国职篮NBA金州勇士、职业美式足球联盟NFL超级杯冠军费城老鹰，以及在世界杯女子足球赛夺冠的美国队。

国民球员大多都参与白宫今天的活动，世界大赛25人名单仅7人缺席，包括明星三垒手伦登（Anthony Rendon）、终结者杜立特（Sean Doolittle）等。

伦登没有立即对他的缺席做出解释，但杜立特先前就表示他会抵制这项庆祝仪式。

杜立特告诉「华盛顿邮报」（Washington Post）说：「有很多事和政策是我不认同的，但到头来，是与分裂性言论、赋权阴谋论，以及扩大这个国家内的鸿沟有关。」

© 2019 AFP