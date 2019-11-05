法国女星阿黛儿艾奈尔惊爆 12岁起遭导演性骚3年

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（法新社巴黎4日电） 法国凯撒电影奖（Cesar Award）影后阿黛儿艾奈尔（Adele Haenel）今天在冗长访问中指控，她于12岁起遭发掘她的导演性骚扰长达3年。

艾奈尔指出，她在拍摄及宣传2002年首部电影「恶魔的孩子」（The Devils）3年期间，遭到导演鲁吉亚（Christophe Ruggia）虐待，自己是「恒常性骚扰」及「强吻」受害者。

她已将鲁吉亚当时寄给自己的情书，交给法国调查新闻网站Mediapart，该网站耗费7个月时间，与曾参与「恶魔的孩子」拍摄的逾30人进行访谈。

艾奈尔今天于直播访问中告诉Mediapart，她在观看纪录片「离开梦幻庄园」（Leaving Neverland）后，决定将此公诸于世。

「离开梦幻庄园」讲述美国流行天王麦可杰克森（Michael Jackson）的生前丑闻，两名男子指称他们童年时遭到麦可杰克森猥亵。

艾奈尔表示，当她发现鲁吉亚准备再与青少年拍摄另一部电影时，她的决心更加坚定。

鲁吉亚的前伴侣也告诉Mediapart，在鲁吉亚坦白爱上艾奈尔且不当抚摸艾奈尔后，她决定离开鲁吉亚。

艾奈尔指控，鲁吉亚「设立一个孤立我的制度，每周在他的地方都有他…一个近40岁的男子每周在房间里，与一个12至15岁的年轻女孩，试图对她上下其手。」

艾奈尔说：「那种情况没有模棱两可…那毫不浪漫，那是纯粹压力。我受困在沙发上，我冻结在一切事情的核心中。」她还说，那种经验导致她受创，让她绝对不想再拍电影。

不过，54岁的鲁吉亚强烈否认那些指控，他的律师声称鲁吉亚「坚决驳斥」任何不当行为。鲁吉亚坚称，他与艾奈尔维持「专业及有感情关系」

法国导演工会（SRF）则表示，有鉴于这些指控，该工会正将鲁吉亚除名。声明指出：「我们想要表达我们对演员阿黛儿艾奈尔的全力支持、钦佩与肯定，在多年沉默后勇敢说出来。」

现年30岁的艾奈尔分别于2014至2015年，拿下素有「法国奥斯卡」之称的凯撒电影奖最佳女配角及最佳女主角奖。

今年她再以电影「燃烧女子的画像」（Portrait of a Lady on Fire），在大西洋两岸获得好评。

© 2019 AFP