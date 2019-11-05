波音测试逃生系统 星际飞机可望2020年上太空

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（法新社华盛顿4日电） 波音公司（Boeing Co.）的星际飞机（Starliner）太空船今天成功完成紧急中断飞行测试，达成一项关键要求，之后最早可望能在明年将美国太空人送上国际太空站。

这项测试是在新墨西哥州沙漠白沙飞弹试验场（White Sands Missile Range）进行，持续了大约95秒。

测试团队将星际飞机放在小型发射台上，有4具发动机模拟紧急事件，迫使安装在火箭上方的太空舱必须快速分离，以将太空人安全送回地球。

4具发动机点燃后，以全速将星际飞机发射升空。20秒后，星际飞机的降落伞展开，太空船慢慢地回到地面，在大型气囊缓冲之下，降落在新墨西哥州沙漠上。

然而，美中不足的地方是，让太空船顺利返回地面的3个降落伞，其中一个没有展开。NASA发表声明说，「就测试参数与工作人员安全性而言」，3个降落伞中只使用到两个就算「可以接受」。

波音发表声明说，降落伞发生「展开异常而非失败」。在航太业，即使是严重事故，他们还是会用异常这个委婉用语形容事件。

波音表示：「现在要判定为什么3个主要降落伞没有完全展开还太早。」

星际飞机专案经理马尔霍兰（John Mulholland）在初步评估时说：「测试团队与太空船都表现得完美无瑕。紧急情况测试非常复杂，今天我们的团队证明了，即使出现不太可能发生的中断飞行情况，太空船还是可以维护我们乘员的安全。」

波音跟太空探索科技公司（SpaceX）一样，都是NASA选中将打造太空船把太空人送上国际太空站（International Space Station）的公司之一。

自从美国太空梭计画于2011年结束后，只有俄罗斯联合号（Soyuz）太空船能够从地球前往国际太空站。

波音计划在12月17日把无人星际飞机太空船送至国际太空站，如同SpaceX今年3月把飞龙号（Crew Dragon ）太空舱送上太空的任务一样。

NASA表示，第一波载人任务应该可在2020年展开，但时间表还要看未来数次试验能否成功才能敲定。

© 2019 AFP