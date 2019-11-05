研究：控制住温室气体排放 海平面仍剧烈上升

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（法新社华盛顿4日电） 专家在今天刊出的研究报告中警告，就算全球设法在2030年前把温室气体排放量降低为0，海平面还是会持续剧烈上升，如同我们无法让一艘全速前进的油轮立即停驶下来。

根据德国专家团队的研究，从敲定巴黎气候协定的2015年到2030年，这15年的排放量就足以让海平面在2100年上升8公分。

根据刊登于美国「国家科学院学报」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究报告，到了2300年，海平面上升的幅度将比1986年到2005年高出20公分。

在极度不可能发生的情况下，即让温室气体排放量在未来11年降低为0，从1750年到2030年的排放量来看，预料到了2300年仍会导致海平面上升至少1公尺。

这可能还只是保守估计，联合国支持的科学家已经预测，光是在本世纪末前，海水将上升26到77公分。

最新报告的作者推断，由于中国、美国、欧洲联盟（EU）、俄罗斯和印度前40年的排放量，到了2030年海平面将上升25公分。而20世纪的海平面上升幅度约为20公分。

柏林气候研究机构「气候分析」（Climate Analytics）共同执笔人诺尔斯（Alexander Nauels）告诉法新社，这项研究的目标是要展现，目前的排放量将对海平面产生显着影响，且将在未来200年感受到。

他说，「我们都聚焦在21世纪」，并警告「有时候这会让人有错误印象，以为21世纪之后什么事都不会发生」。

© 2019 AFP