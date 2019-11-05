脸书公司换新商标 运用家族成员代表色

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（法新社旧金山4日电） 脸书公司（Facebook Inc.）今天公布新的公司商标，商标字体运用「家族成员」的代表色。

脸书经营一系列应用程式（app）和服务，其中包括讯息传递、照片分享、虚拟实境，同时也在开发数位货币使用的电子钱包，推出新商标是为了凸显脸书「品牌」。

根据脸书行销长鲁西欧（Antonio Lucio）所言，脸书公司新的商标，基本上是以正楷书写公司的名字，将印在旗下「家族」服务上。

美国有线电视新闻网（CNN）的报导中提到，脸书公司新商标的颜色象徵其家族成员，包括代表脸书的蓝色、象徵WhatsApp的绿色，还有Instagram的代表色紫色、红色与橘色。

鲁西欧说：「今天我们更新了我们公司的商标，好让人更清楚知道来自脸书的产品。」

「我们向大家介绍新的公司商标，并更近一步将脸书公司与脸书app区别开来，而脸书社群网站将保留原本的名称。」

鲁西欧补充道，新的公司商标「是一个更好的沟通方式，以向使用脸书服务连结社群的个人或企业，更清楚展现我们的所有权结构」。

在此同时，脸书公司维护平台内容的方式，受到全球监管机关的严格审查，一些政治人物与运动人士企图分拆这个矽谷巨擘。

脸书是在15年前以社群网路应用程式起家，之后收购了虚拟实境穿戴装置公司Oculus，和以分享照片为主的社群网路Instagram，脸书还推出智慧萤幕Portal，和为工作场所量身定做的社群网路Workplace。

脸书的传讯应用程式WhatsApp和Messenger，各自拥有超过10亿用户。

脸书建立了电子钱包Calibra，以搭配拟议发行的加密货币Libra使用，但Libra计画自宣布以来，不断遭受多国监管机管和立法者批评。

© 2019 AFP