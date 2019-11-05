薛哲与伦登率国民世界大赛夺冠 再争年度个人奖

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（法新社纽约4日电） 美国职棒大联盟MLB华盛顿国民王牌投手薛哲和明星三垒手伦登刚率队摘下队史首座世界大赛冠军，，今天又分别入围国联赛扬奖与国联年度MVP两项个人年度大奖。

薛哲（Max Scherzer）本季例行赛战绩11胜7败，防御率2.92，有机会拿下生涯第4座象徵投手最高荣誉的赛扬奖（Cy Young Award），和他竞争国家联盟赛扬奖的球员，还有洛杉矶道奇的韩籍选手柳贤振（Ryu Hyun-jin）及纽约大都会的迪格隆（Jacob deGrom）。

若薛哲能拿下个人第4座赛扬奖，将能追平前亚特兰大勇士「疯狗」麦达克斯（Greg Maddux）和退役费城费城人名将卡尔顿（Steve Carlton）的成就。麦达克斯曾在1990年代连4年获奖；卡尔顿在1970和1980年代抱回4座赛扬奖。

生涯拿过最多赛扬奖的是7度获奖的「火箭人」克莱门斯（Roger Clemens），其次是5度获奖的「巨怪」强生（Randy Johnson）。

美国联盟赛扬奖入围的有休士顿太空人两大王牌柯尔（Gerrit Cole）和魏兰德（Justin Verlander），以及坦帕湾光芒的莫顿（Charlie Morton）。

伦登（Anthony Rendon）入围国联年度最有价值球员（MVP）奖，跟他竞争的还有密尔瓦基酿酒人的叶立奇（Christian Yelich）与道奇的贝林格（Cody Bellinger）。

伦登例行赛灌进全大联盟最多的126分打点，打击率3成19，击出联盟最多的44支二垒安打。

美联MVP入围者有太空人的布里格曼（Alex Bregman）、洛杉矶天使的楚劳特（Mike Trout）、奥克兰运动家的希米恩（Marcus Semien）。年度新人部分，美联有太空人的阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）、光芒的洛威（Brandon Lowe）、巴尔的摩金莺投手泯恩斯（John Means）入围；国联入围者则是大都会的阿隆索（Pete Alonso）、勇士投手索罗卡（Mike Soroka）、圣地牙哥教士的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

年度最佳教练入围者，美联有明尼苏达双城的包德利（Rocco Baldelli）、光芒的凯许（Kevin Cash）、纽约洋基的布恩（Aaron Boone）；国联则有酿酒人的康索（Craig Counsell）、勇士的史尼克（Brian Snitker）、圣路易红雀的席尔特（Mike Shildt）。

年度MVP、赛扬奖、年度新人及年度总教练奖得主，下周将由美国棒球作家协会（Baseball Writers' Association of America）公布。

投票是在例行赛结束后进行，所以季后赛的表现并不会有所影响。

© 2019 AFP