川普与强生通话 重申致力达成英美贸易协议

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（法新社华盛顿5日电） 尽管美国总统川普上周对美英达成贸易协议的可能性提出质疑，白宫今天表示，川普与英国首相强生在电话中，双双重申将致力于在英国脱欧后敲定自由贸易协议、强化两国关系。

川普上周警告英国首相强生（Boris Johnson）说，强生版脱欧协议的条文，意味着从某些层面来说，英国无法与美国从事贸易活动。

英国将于12月12日提前大选，川普却在10月31日上脱欧党（Brexit Party）党魁法拉吉（Nigel Farage）主持的广播节目，畅谈他一贯的直白看法。

由于强生的选情对英国有重大影响，将左右英国未来在欧洲与全球各地的地位，川普在强生准备开始拉票的节骨眼公开唱衰美英贸易协议，可能重挫强生的士气。

川普与法拉吉在英国都是极具争议性的人物，可能不利于强生争取温和派选民支持的机会。

川普与强生今天通话后，白宫副新闻秘书迪尔（Judd Deere）说：「两位领导人再度重申，一旦英国脱离欧洲联盟，他们将致力于透过稳固的双边自由贸易协议，强化美英的特殊关系。」

川普同时坚持，其他北大西洋公约组织（NATO）盟国必须「增强他们防御资金」，重申他认为美国在北约负担过多经费的论点。

© 2019 AFP