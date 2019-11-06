忧如川普通俄 美官员警告留心外国势力介入大选

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（法新社华盛顿5日电） 有鉴于俄罗斯3年前涉嫌协助川普竞选阵营，在2020年美国总统大选倒数1年之际，美国安全部门官员在今天警告，外国势力有插手干预大选的可能。

法新社报导，美国国防部、国家情报总监办公室和联邦调查局等7个安全相关单位首长发布联合声明，表示目前没有迹象显示联邦层级或州层级的选举基础设施遭受破坏或干扰，计票作业无虞。

不过，他们说：「我们的敌手想要破坏我们的民主体制、左右公众情绪，并影响政府政策。」

「俄罗斯、中国、伊朗和其他怀有恶意的外国势力，都将试图干预投票过程、影响选民观点。」

美国今天有多个州举行州长选举，且总统大选进入最后一年倒数阶段，国防部等单位选在今天发布声明，用意是提醒选民，美国政坛至今仍无法摆脱俄罗斯对2016年总统大选所造成的影响。

尽管川普本人仍旧否认，美国多个情报单位的首长均表示，2016年期间，俄罗斯情报单位除幕后主导入侵民主党电脑伺服器和通讯系统，也企图透过电子途径闯入各州和地方层级投票系统。

而并行作业还包括，由俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）亲信控制的「酸民农场」（troll farm）发动大规模社群媒体攻势，用以拉抬川普声势、中伤他民主党籍对手希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）。

那次的经验暴露出，网路安全、政治活动、选民登记和投票机制上都存有严重的弱点，且选民很容易受到媒体操控和假新闻影响。

美国情报单位首长们说：「对美国政府来说，选务安全是优先要务。」

「美国政府正与全部50个州和领地、地方官员、私部门伙伴通力合作来找出威胁、全面分享资讯、保护民主程序。」

© 2019 AFP