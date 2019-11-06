智利暴力抗议 南美解放者杯冠军赛连两年改地

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（法新社巴拉圭亚松森5日电） 南美解放者杯足球赛冠军战原订于智利首都圣地牙哥进行，因智利暴力抗议不断而换到秘鲁首都利马举行，是这项赛事的冠军赛连续两年换地点举办。

智利这次超过两周的暴力抗议，已经造成20人丧生，迫使智利政府取消原订在11月、12月举行的亚太经济合作会议（APEC）及Cop 25气候变迁大会。

南美解放者杯足球赛（Copa Libertadores）这场由地区冠军阿根廷的河床队（River Plate）对上巴西的佛朗明哥队（Flamengo）之战，将于原订的比赛日期23日进行，但比赛地点由圣地牙哥（Santiago）换到利马（Lima）。

南美足球总会（CONMEBOL）在亚松森（Asuncion）的会议后表示，这个决定是出于「不可抗力和公共秩序的新情势」，并在「考量球员、公众和代表团的安全」后决定。

声明中提到：「这个选择是基于秘鲁政府提议，并根据该国给予的安全保证。」

这是这项比赛连续第2年更换冠军战比赛场地，去年由河床队和博卡青年队（Boca Juniors）的「阿根廷内战」，原订在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）进行，但因为博卡青年队的巴士在布宜诺斯艾利斯遭到河床队球迷攻击，因此让比赛改到西班牙首都马德里（Madrid ）进行。

© 2019 AFP