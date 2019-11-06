澳洲朝性别平等迈进 男女国脚同工同酬

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（法新社雪梨6日电） 澳洲今朝性别平等迈进一大步，因为该国足协今天公布的协议中显示，澳洲女子足球队国脚，将获得和男子足球队国脚相同的酬劳。

根据澳洲足球协会新的统一合约系统，澳洲女足国家队明星柯尔（Sam Kerr）、卡本特（Ellie Carpenter）将获得和大名鼎鼎的莫伊（Aaron Mooy）、莱恩（Mat Ryan）相同的酬劳。

她们也将比照男足国脚，搭商务舱往返于澳洲及各国间。

澳洲足协主席尼古（Chris Nikou）说：「足球是所有人的运动，这份新的团体协定是确保我们实践平等、包容和机会价值观的另外一大步。」

根据这份4年期合约，到下次世界杯期间，澳洲男、女足国脚将获得国家队收入的24%做为报酬，且这个比例每年还可提高1%。

换句话说，他（她）们的成绩越好，所能获得的酬劳就越高。

选手们也同意从这笔款项中提供5%的回馈，用作澳洲青年国家队所需，以确保对于未来世代投资有最基本的水准。

这也让球员在世界杯资格赛奖金中可分得的比例，由30%提升到40%。

在此之前，今年稍早澳洲也达成一项更为普遍的协议，即所有澳洲女性职业足球员，将可获得和男性职业足球员相等的最低工资。

澳洲职业足球员工会主席迪杜力卡（John Didulica）称这项协议是「世界足球独一无二的协议」。

© 2019 AFP