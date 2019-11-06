美9月贸易逆差减少4.7% 表现8个月来最佳

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（法新社华盛顿5日电） 美国商务部今天公布的数据显示，美国9月贸易赤字创8个月以来最大降幅，主因汽车、手机和其他电器产品进口额已从8月加徵关税前的暴增趋势下滑。

美国商务部表示，美国9月份整体出口也下滑，因全球对美国几项关键产品的需求持续走跌，包括具政治敏感性的农产品黄豆，加上波音公司（Boeing Co.）尚未走出危机。

美国9月贸易赤字下降4.7%，来到525亿美元，符合经济学家预期，但降幅是1月以来最大。

美国总统川普9月起对价值超过1000亿美元的中国商品课徵更多关税，导致进口商抢在关税调涨前大举进货，扩大美国8月份贸易赤字。

最近媒体报导指出，美国与中国官员正考虑撤销一部分关税，以利双方敲定部分协议，终结川普去年展开的这场贸易战。

美国9月出口额下降0.9%至2060亿美元。黄豆、客车与卡车的全球销售额减少25亿美元，但在飞机与飞机发动机出口提升之下，些微抵销了整体出口下滑的幅度。

商务部报告显示，美国9月进口额也下滑1.7%至2584亿美元。假期购物季开跑前，玩具、游戏、艺术品与收藏品的买气下跌，海外市场在卡车、巴士、半导体、汽车与零件的购买力同样也减少。

数据也显示，美国9月份出现石油贸易顺差，为这项纪录40多年历史首见。

美国贸易逆差缩减，应可支撑7月到9月季度估计的国内生产毛额（GDP）成长力道。不过，今年前9个月的贸易逆差扩大至4813亿美元，较去年同期增加5.4%。

美国今年截至目前对中国的贸易逆差下降13.1%，来到2664亿美元，但美国对墨西哥的贸易逆差暴增29.4%，凸显川普贸易攻势下的贸易关系再平衡。

© 2019 AFP