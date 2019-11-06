谋发展5G T-Mobile与史普陵特合并有望

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（法新社华盛顿5日电） 美国联邦传播委员会（FCC）今天同意全国第3大及第4大无线通讯公司T-Mobile与史普陵特（Sprint）合并，可望有利于发展第5代行动通讯技术（5G）网络。

继美国司法部反垄断官员3个月前表达同意后，联邦传播委员会也同意了这项价值达260亿美元的交易。

联邦传播委员会以3比2的表决结果予以同意，条件是史普陵特要把旗下Boost Mobile预付卡部门出让给迪许（Dish）卫星广播集团，迪许集团会开始打造新的全国无线网络。

支持这项交易的人表示，T-Mobile与史普陵特合并，将创造一个强大的全美第3大无线通讯营运商，仅次于威瑞森通讯公司（Verizon）和AT&T公司（AT&T），将有资源投入5G网络的发展。

联邦传播委员会主席派伊（Ajit Pai）说：「这项交易有助于确保美国在5G领域的领导地位，终结美国乡村地区的数位落差现象，并加强宽频市场竞争。」

但一些批评者认为，这项交易会减少美国消费者的选项，最终导致更高的价格。

投反对票的传播委员罗森沃赛尔（Jessica Rosenworcel）说，这项交易会导致3家企业掌控99%的无线市场。她在声明中提到：「不管以什么方式衡量，这项交易都会拉高价格、降低品质、减缓创新，正好在我们要开始部署新一代无线技术的时候。」

T-Mobile与史普陵特曾表示，在全美十多个州的反垄断相关异议解决之前，不会针对这项交易做最后确认。两家企业预期明年完结此案。

联邦传播委员会表示，T-Mobile与史普陵特承诺部署5G服务，在3年内覆盖97%的美国用户、6年内提高到99%。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP