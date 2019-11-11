原能总署证实伊朗恢复核作业 浓缩铀存量续增

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（法新社维也纳11日电） 联合国国际原子能总署今天证实，伊朗已在福尔多地下设施展开铀浓缩作业，再次违反与各强国达成的核子协议，使其浓缩铀储存量续增；同时总署在一个伊朗未申报的地点侦测到铀粒子。

负责监督上述核子协议的国际原子能总署（IAEA）提出季度报告，证实伊朗上周所说、已在福尔多 （Fordow）地下设施展开铀浓缩作业，这违反了核协议。

伊朗正一步步违反协议中对其核子活动的限制规定，以因应美国去年退出协议并对伊朗恢复制裁。但伊朗也表示，只要美方取消制裁，伊朗将立即改正这些违规作法。

原子能总署的报告中说，伊朗的浓缩铀储存量已增加到372.3公斤，远超出协议中规定的202.8公斤上限。至于伊朗目前浓缩铀的最高裂变纯度仍然是4.5%，高于协议规定的3.67%上限，但远低于一度提炼出的20%纯度以及制成核弹燃料所须的90%。

原子能总署的报告并指出，总署在一个伊朗迄未申报的地点侦测到铀粒子。报告中并未透露这个地点何在，但外交消息人士先前曾说，总署今春已在德黑兰图库札巴德区（Turquzabad）的这个地点采样。（译者：张佑之）

© 2019 AFP