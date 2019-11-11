玻利维亚陷混乱 辞职总统吁在野党安定国家大局

广告 继续浏览后续

（法新社拉巴斯11日电） 玻利维亚总统莫拉莱斯突然请辞形成了权力真空，今天他呼吁力促他下台的在野党「安定国家大局」。美洲国家组织则吁请玻国国会召开紧急会议，任命选务当局，以确保再次选举。

首都拉巴斯（La Paz）和附近爱尔阿托市（El Alto）某些地区昨夜发生打劫，黑帮横行街道，攻击商店行号并将房舍纵火，今天拉巴斯的商店和办公室纷纷紧闭门窗。

拉巴斯市长芮维亚（Lius Revilla）说，「拉巴斯过了一个恐怖之夜」；并说，在骚乱中有64辆公车遭到破坏。今天路上少有公车行驶，电车系统依然瘫痪，大批通勤族在早晨的蒙蒙细雨中只好走路上班。

莫拉莱斯（Evo Morales）呼吁在野党「承担责任」；他说，在野党领导阶层「有责任安定国家大局，确保政治稳定并使我们的人民和平共存」。

在暴乱升高下，军方今天发表声明说，将执行计画，以保护必要的公用事业。在8日发生暴动后多半留在营区或加入抗议行动的警察，今天也回到街上执勤。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）对玻利维亚的安全情势表示忧虑不安，玻国似乎日益失去方向。

美洲国家组织（OAS）则发出「和平与遵守法治」的呼声，并吁请玻利维亚国会召开「紧急会议」，以「任命新的选务当局，确保新的选举进程」。

玻利维亚在野党籍国会参议院副议长艾尼兹（Jeanine Anez）搭机抵达阿巴斯并表示，她愿负责掌控大局。

她说：「如果参与目前自由民主运动的人们愿支持，那么我将迎接挑战，采取必要措施以举行有透明度的选举。」（译者：张佑之）

© 2019 AFP