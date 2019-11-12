不堪成本攀升 逾百家德国企业计划撤出中国

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（法新社北京12日电） 根据中国德国商会今天发布的调查报告，100多家在中国营运的德国企业正计划将所有或部分业务撤出中国。其中多家企业归咎于成本节节攀升。

中国德国商会（AHK China）针对会员进行年度调查，有526家企业受访。结果发现，其中104家德国企业已决定或正考虑将产能撤离中国，占458家回覆企业的23％左右。

而在这104家德国企业当中，有1/3已计划完全撤出中国，其余则会将部分业务和生产工作从中国移往其他国家，大多是印度或在东南亚的成本较低国家。

由于中国设法调整经济比重，从出口和投资导向转为消费者支出导向，使得当地营运成本持续升高。

决定或考虑离开中国的德国企业当中，71%的企业理由是生产成本增加，尤其是劳力成本的部分；33%归咎于公共政策环境不利，25%则说是受到美中贸易战影响。

此外，受访的德国企业当中，仅1/4预期今年能达到或超越所订目标。报告警告：「企业期望已降至数年来最低水准。」

另有超过1/3的受访德国企业认为，北京为外国企业「创造公平竞争环境」所做的努力，仍嫌「不够」。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP