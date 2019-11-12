可预防可治愈 肺炎仍是全球儿童头号杀手

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（法新社巴黎12日电） 国际卫生和儿童机构今天警告，肺炎是全球儿童头号杀手，而这个「被遗忘的传染病」每39秒便夺去一条小生命。

每年11月12日是世界肺炎日（World Pneumonia Day），这些机构选在此时发表声明说，肺炎属可预防疾病，却是比其他传染病导致更多儿童死亡的头号杀手。

以去年为例，有80万名5岁以下儿童死于肺炎，相较之下，死于痢疾的有43万7000人，死于疟疾的则有27万2000人。

联合国儿童基金会（UNICEF）执行主任佛尔（Henrietta Fore）在联合声明中说：「每一天，有近2200名5岁以下儿童死于肺炎这种可治疗且通常可预防的疾病。」

「坚定的全球承诺和增加投资对战胜这种疾病至关重要…唯有透过向儿童所在地区提供具成本效益的保护、预防和治疗干预措施，我们才能真正挽救数以百万计人的生命。」

在儿童肺炎死亡案例中，5个国家占其中一半以上，分别是奈及利亚16万2000人、印度12万7000人、巴基斯坦5万8000人、刚果民主共和国4万人、衣索比亚3万2000人。

肺炎是由细菌、病毒或真菌引起，使人肺部充满脓液、呼吸困难。

免疫系统脆弱、居住在空污严重和饮用水不洁地区的儿童，是感染肺炎的高风险群。

施打疫苗可有效预防肺炎，如果正确诊断，低成本抗生素即可轻易治愈。

英国拯救儿童基金会（Save the Children UK）执行长华金斯（Kevin Watkins）说：「这是一个被遗忘的全球传染病，需要国际紧急回应。」

「全球数以百万计儿童因缺乏疫苗、廉价抗生素和常规氧气治疗而面临死亡风险。肺炎危机是取得医疗照顾方面被忽视且无可辩解的不平等现象。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP