土耳其总统将促川普加紧落实叙北停火协议

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（法新社安卡拉12日电） 土耳其总统艾尔段今天表示，他将告诉美国总统川普，美国必须更努力落实双方敲定的停火协议，才能让土耳其停止在叙利亚境内的攻势。

艾尔段即将动身前往华府访问，他告诉记者：「我将藉由文件告诉他（川普），我们针对这项军事行动达成的协议尚未全面落实。」

土耳其上月17日与美国达成协议，同意暂停在叙利亚北境发动的军事攻势，以换取华府确保叙利亚北部的库德族部队由拟议中的「安全区」撤离。

数日后土耳其与俄罗斯达成另一项协议，俄罗斯同意确保库德族部队撤离邻近地区。

但艾尔段说，库德族「恐怖团体」仍未撤离关键城镇，包括曼比季（Manbij）、特尔阿布雅德（Tal Abyad）、卡米什利（Qamishli）及泰勒里法特（Tal Rifaat）。

他表示：「很不幸，截至目前为止，还不能说恐怖团体已撤离这些地区，俄罗斯与美国都无法在敲定的时日内让恐怖团体撤离。」

艾尔段说，他将当面向川普提出这个问题，由美返国后则将致电俄罗斯总统蒲亭。

由于叙利亚冲突的争议，以及美国联邦众议院承认一个世纪前发生的亚美尼亚人遭大屠杀是种族灭绝罪行，艾尔段这次访美正值双边关系陷入紧张。

不过艾尔段说：「尽管我们两国的关系有乌云罩顶，我们仍与川普先生有共识，要改善我们的关系。」

© 2019 AFP