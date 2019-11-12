帕克球衣引退 马刺球迷向他致意

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（法新社圣安东尼奥11日电） 美国职篮NBA圣安东尼奥马刺今天在主场以109比113败给曼菲斯灰熊，赛后马刺为今年6月退休的法国籍明星后卫帕克，举办感人的背号9号球衣引退仪式。

现年37岁的帕克（Tony Parker）2001年披上马刺战袍，当时19岁的他才打了4场比赛就成为先发球员。帕克效力马刺17个球季期间帮助球队4度赢得总冠军。

帕克NBA生涯出赛1254场，平均每场贡献15.5分、5.6助攻、2.7篮板。帕克结束跟马刺的合作关系后，生涯最后一个球季则替夏洛特黄蜂效力。

他致词说道：「感谢经历过的所有岁月，真是一段疯狂的旅程。」

帕克帮助马刺分别在2003、2005、2007与2014年获得NBA总冠军，而他个人则是在2007年获得总冠军赛MVP殊荣，当时马刺在7战4胜的总冠军系列赛中，以4比0横扫克里夫兰骑士，帕克平均每场砍下24.5分。

但今天灰熊以4分之差扬威客场，赛后的球衣引退仪式中，多名马刺退役球星到场见证，马刺总教练波波维奇（Gregg Popovich）也向帕克致意。

帕克在致词最后向球迷高喊：「我要一个大声的『加油！马刺！加油』，大家能为我再呼喊最后一次吗？」全场观众向帕克报以令人难忘的热烈欢呼。

当众人瞻仰他的球衣背号高挂在球场主梁，马刺主场AT&T中心（AT&T Center）全场球迷欢声雷动。

期间最感人的时刻莫过于波波维奇谈到他起初不信任帕克，然后帮助他成长成为NBA超级球星的点滴。

波波维奇面带笑容谈到这位子弟兵说：「托尼（指帕克），我要为你效力马刺期间，加诸于你的身心折磨向你致歉。我是全球最幸运的人，见证你从19岁到现在，我真幸运能目睹这一切，我爱你。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP