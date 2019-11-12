干旱渴死120头大象 辛巴威将迁移大批野生动物

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（法新社哈拉雷11日电） 辛巴威野生动物管理当局今天说，他们将迁移数百头大象及其他野生动物，以避免它们死于致命干旱。过去2个月来，辛巴威历经史上最严重旱灾之一，目前至少有120头大象死亡。

辛巴威国家公园暨野生动物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）发言人法拉沃（Tinashe Farawo）告诉法新社：「我们正迁移600头大象、包括5至10头狮子的两个狮群、一群非洲猎犬、50头水牛、40头长颈鹿及2000头黑斑羚。」

这些动物会从辛巴威东南部一座大型国家公园迁移到其他3个禁猎区。

法拉沃表示，这将是辛巴威史上规模最大的迁移作业，迁移行动已经获得许可。

他指出，迁移作业将从「雨季展开，那时牧草和树叶都已渐渐繁茂」。雨季通常自11月中旬开始。

法拉沃还说：「我们想避免迁移动物后，他们在新栖息地仍因食物匮乏而饿死。」

数十头大象日前在辛巴威西北部的万基禁猎区（Hwange）死亡后，当局才宣布这个迁移行动。

辛巴威境内屡见饥饿的大象为了寻找食物，离开野生动物区域并袭击人类村落，这让人类社区面临威胁。

法拉沃透露，过去5年来「人类与动物冲突」已经导致200人丧命。（译者：黄靖贻/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP