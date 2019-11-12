投资人等待美中贸易协议进展 亚股收红

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（法新社香港12日电） 亚洲股市今天普遍收高，投资人持续关注美中贸易谈判的最新发展，昨天重挫逾2%的香港股市今天小幅反弹。

尽管外界普遍预期，美国和中国终将达成初步贸易协议，但周末情势变得更复杂。因针对北京宣称，美中双方已同意随谈判进展计画取消彼此关税，美国总统川普9日似乎予以否认。

纽约梅隆银行（BNY Mellon）旗下洛克伍德顾问公司（Lockwood Advisors）投资长佛瑞斯特（Matt Forester）说：「投资人持续紧绷。我们需要见到和任何最终版贸易协议的架构及时间表有关的更具体资讯，但现在我们却只能根据破碎的资讯操作。」

AxiTrader分析师殷尼斯（Stephen Innes）则指出，川普今天稍晚将在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）发表的演说，恐怕是本周的重头戏，尤其是川普或许会透露和中国领导人习近平即将会面的细节。

香港股市昨天重挫超过2%，今天反弹收高0.5%。香港昨天发生示威数月以来一些最严重的暴力情况，有1人中枪和1人遭抗议群众纵火烧伤。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「（香港）紧张情势如何能降温，目前还非常难说。然而，只要北京仍给港府充分权限处理这些示威，骚乱很可能只会对金融市场造成局部冲击。」

上海股市今天收高0.2%，东京、首尔、台北和新加坡股市全数收涨0.8%，雅加达、曼谷和吉隆坡股市也都收红。但雪梨股市收跌0.3%。（译者：刘淑琴/核稿：张正芊）

© 2019 AFP