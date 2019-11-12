标签调包 新加坡机场行李搬运人员判监禁20天

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（法新社新加坡12日电） 新加坡一名机场行李搬运人员要求单位加派人手却未被重视，怒将近300件行李标签调包，导致这些行李去了不该去的地方，因而被判处监禁20天。

66岁的郑文家（Tay Boon Keh，译音）被控将286件行李的标签调包，他坦承犯下罪行。新加坡樟宜机场是全球最繁忙机场之一，去年进出旅客近6560万人次。

法新社报导，郑文家对于要求工作单位增加人手却遭漠视，深感挫折和愤怒，而在2016年11月和2017年2月之间将托运的行李标签调包。

根据法院文件，这些托运行李原本要跟着飞机前往澳洲伯斯、菲律宾马尼拉、德国法兰克福、英国伦敦或美国旧金山，却因标签被调包而去错地方。

这些行李属于在樟宜机场转机，以及搭乘新加坡航空或胜安航空的乘客。

根据庭审，郑文家在犯下这些罪行时，为重度忧郁症所苦。但检方表示，呈堂证供显示他心理状态不是导致他犯下这些罪行的主要因素，因为他对自己的行为仍有控制能力。

检方还表示，将行李标签调包恐「造成潜在严重，甚至致命后果」，因为可能会有乘客的行李标签被调包，造成行李没有跟着主人抵达目的地，而少了保命的药物。

© 2019 AFP