沙乌地文化飨宴溅血 凶嫌持刀刺伤3名表演者

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（法新社利雅德11日电） 沙乌地阿拉伯国营电视台说，3名表演者今天在首都利雅德进行现场演出时遭人刺伤，这是这个极度保守王国开始放宽对娱乐业长达数十年的限制以来，首度传出这类攻击。

据「阿拉伯新闻报」（Arab News）报导，电视画面显示，这名攻击者被捕前，气冲冲地冲上阿布杜拉国王公园（King Abdullah Park）的舞台，当时在台上演出的似乎是一个外国戏剧团。

沙乌地国营电视台「新闻频道」（Al-Ekhbariya）说：「一名持有刀械的阿拉伯男子刺伤戏剧团两名男性和一名女性成员后，遭利雅德警方逮捕。」

根据报导，伤者情况稳定，但未针对他们的国籍或歹徒伤人动机提供进一步资讯。

亲政府的「乌加兹日报」（Okaz）引述利雅德警方的话报导，攻击者是一名33岁的叶门公民。

为期两个月的Riyadh Season文化艺术节在利雅德热闹登场，阿布杜拉国王公园是活动地点之一。沙国政府推动「愿景2030」（Vision 2030）计画，寻求向全球观光客敞开国门，透过多元化经济发展减少对石油的依赖，而这场艺文盛宴便是这项广泛计画的一环。

沙乌地实际统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）推出一连串令人耳目一新的改革，包括允许举办演唱会、重新开放戏院和解除女性开车禁令，作为沙国争议性的自由化行动的一部分。

从南韩偶像组合防弹少年团（BTS）、美国流行乐坛天后珍娜杰克森（Janet Jackson）到美国饶舌歌手五角（50 Cent），利雅德当局广邀国际大咖歌手赴沙乌地阿拉伯开唱，在两年前，这还是令人难以想像的场景。

尽管这类改革备受沙国年轻人欢迎，却可能激怒极端保守主义者，包括强硬派神职人员和近几年来权力被削弱的宗教警察。

沙国分析家西哈比（Ali Shihabi）推文说：「沙乌地近来放宽许多神职人员不断抨击的公共娱乐活动，恐引发这类攻击，是（政府）寻求对公开抗议改革采取零容忍政策的关键原因。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP