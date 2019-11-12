法国总统疾呼：全球政治体系陷入前所未见危机

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（法新社巴黎12日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示，全球政治体系陷入「前所未见的危机中」，并呼吁建构新型态的联盟及合作以解决全球问题。

马克宏提出警告的数天前，有媒体刊出他的专访报导。他在那次专访中指出，北大西洋公约组织（NATO）正经历脑死，欧洲面临影响力式微的风险，这番说词震撼欧盟（EU）各国。

马克宏今天在巴黎和平论坛（Paris Peace Forum）发表谈话指出：「我们国际体系正经历前所未见的危机。」

他说道，国家与组织之间需要新的合作方式、新的联盟，并埋怨联合国（UN）本身已变得「窒碍难行」。

马克宏感叹，虽然第二次世界大战后，全球政治和金融体系运作良好，但如今出现重重危机。

他说：「这个体系有效运作70年，却出现了新的不平等。我们的民主危机让单边主义得以重现。」

马克宏表示：「我们需要更多合作来因应这些挑战。」并警告不要不愿意质疑现有的国际机构。

英国「经济学人」（The Economist）周刊7日刊出马克宏的专访在欧洲引发争议，德国总理梅克尔（Angela Merkel）说他的论述「偏激」，分析人士则说，这篇专访披露马克宏个人观点。

可能是针对那些批评他的人，马克宏今天说，有必要直言不讳。

马克宏指出：「我认为我们需要真相，拘谨或虚伪是行不通的，沉默不是解决的办法。」（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP