法国罕见强烈地震 规模达5.4

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（法新社里昂11日电） 法国东南部今天近午时分发生一起芮氏规模5.4的地震，这个地区罕有超过规模5的地震，已知有4人受伤，其中一人重伤。

巴黎地球物理研究所（IPGP）史特拉斯堡办公室的学者梅格哈威（Mustapha Meghraoui）表示，这一地区的地震规模极少超过5，因此「可以说这起地震很罕见」，可能还有规模4.5左右的余震，「如果民众所在的建筑很脆弱，最好离开」。

法国中央地震局（BCSF）表示，在东南部城市里昂及蒙特利马（Montelimar）相距150公里之间的广大区域，都可感觉到这起地震。

住在距离震央约25公里的普里瓦市（Privas）居民布里艾勒（Victoria Brielle）说：「我当时在母亲的面包店里，靠在炉子边，感觉到震动」；此外，「有客人说她的餐具柜移位，她所有的陶器都碎了」。

附近居民李威（Didier Levy）住在一座建于15世纪的城堡中，他表示，地震过去数分钟后，「吊灯还一直晃动」。他说，在人类感受到地震之前，他的狗就开始吠，「我从未经历过类似状况，即使墙壁厚达一公尺，还是能感觉到震动」。

德龙省（Drome）首长办公室表示，这起地震造成一人因鹰架倒塌而重伤。另有3人在邻近的阿代什省（Ardeche）受轻伤。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP