澳洲东岸野火肆虐 大火延烧至雪梨近郊

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（法新社塔勒马拉12日电） 肆虐澳洲东部的野火今天延烧至雪梨近郊，迫使在当地扑灭火势的消防队员得紧急调度灭火飞机与直升机，从空中向建物密布的住宅区喷洒水及红色阻燃剂。

距离最大城雪梨市中心约15公里的塔勒马拉（Turramurra）北岸郊区发生两起大火，烧毁了一座尤加利树森林公园，并波及民宅，最终火势得到了控制。

超过100起野火蹂躏澳洲东岸，加上强风助长、高温与干燥易燃的林地助长火势，使澳洲陷入前所未见的危险中。

在塔勒马拉，花园里遍布闷烧的余烬，空中笼罩浓烟，而车辆、住宅与道路覆盖着一层厚厚的艳红阻燃剂，犹如被巨大漆弹击中。

当地居民鲁希（Nigel Lush）告诉法新社：「漂浮的余烬到处飞扬，并且在前院引燃大火。」并说有个屋顶起火燃烧。

另个当地居民葛雷顿-罗伯兹（Julia Gretton-Roberts）说，火势蔓延速度之快令人感到惊愕。

她说：「紧接着我发现我家对面失火了，而且是大火，警察随即赶来并抓着我们的孩子往外跑，我女儿真的吓坏了。」

消防队员康农（Andrew Connon）告诉法新社：「许多民宅受到威胁，不过火势被空中喷洒的水与阻燃剂控制住了。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2019 AFP