瞄准卫星网路市场 SpaceX再送60枚小型卫星上太空

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（法新社华盛顿11日电） 美国企业家马斯克创办的太空探索科技公司（SpaceX）今天将第2批小型卫星送上太空。目前SpaceX正在打造大批小型卫星构成的庞大卫星群，期望大幅扩充公司的全球网路连线。

一枚猎鹰9号（Falcon 9）火箭今天从佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）发射，把60枚卫星送进轨道，加入5月升空的另外60枚小型卫星阵容。SpaceX现场直播发射景象。

SpaceX的卫星网路服务星链计画（Starlink），预计将把4万2000枚卫星送上轨道。

到目前为止，总部设在加州的SpaceX已获得美国当局授权发射1万2000枚卫星进入多个轨道，公司也已申请发射另外3万枚卫星。

SpaceX的目标是要从太空抢夺未来网路市场的市占率。但几个对手都有相同野心，包括总部设在英国伦敦的新创公司OneWeb和美国零售业巨擘Amazon。不过Amazon的古柏计画（Kuiper）现在进展较少。

马斯克（Elon Musk）希望最终可控制3%至5%的全球网路市占率，这样的市场份额一年价值300亿美元，是SpaceX现在透过太空发射业务所赚得钱的10倍。

星链计画目标为提供地球高速网路连线，旗下小型卫星绕轨运行高度相对较低，藉此缩短传输时间。例如首批卫星的运行高度仅为550公里。

SpaceX并提到，他们的卫星群将于明年开始为加拿大与美国北部服务。若要把服务扩大到全球，则还须进行24次发射行动。

© 2019 AFP