神秘疾病来袭 加勒比海珊瑚礁群拉警报

广告 继续浏览后续

（法新社墨西哥坎昆12日电） 加勒比海地区中美洲珊瑚礁的红、黄和紫色珊瑚原本极为美丽，如今却变为病态的白色，研究人员正拚命研究，希望了解和对抗杀死当地珊瑚的神秘疾病。

短短一年多来，墨西哥加勒比海地区的珊瑚因为遭到一种罕为人知「石珊瑚组织损失症」（SCTLD）侵袭，已经损失30%。这种疾病会造成珊瑚钙化和死亡。

专家警告，这种疾病可能造成大部分中美洲珊瑚礁（Mesoamerican Reef）死亡。这处庞大的弧状珊瑚礁群范围广达超过1000公里，为墨西哥、贝里斯、瓜地马拉和宏都拉斯等国家共有。

SCTLD已使这个地区陷入困境，这种疾病可能摧毁环礁地区民众赖以为生的观光产业。中美洲珊瑚礁是仅次于澳洲大堡礁的世界第2大珊瑚礁。

科学家说，事实上旅游业太发达非常有可能让问题火上加油。

SCTLD自2014年即感染美国佛罗里达州外海的珊瑚，去年7月首度在墨西哥加勒比海地区发现，靠近珊瑚礁群北端。

环保组织「健康珊瑚礁、健康人民」（Healthy Reefs for Healthy People）表示，后来SCTLD向南扩散400公里，来到贝里斯，所造成珊瑚的损失超过这个地区过去40年的损失。

「健康珊瑚礁、健康人民」在墨西哥的协调人员苏铎（Melina Soto）说，SCTLD只需几周时间，就可以杀死需要花费数十年生长起来的珊瑚组织。

苏铎告诉法新社：「如果以这种速度继续下去，这个生态系统将会在未来的5到10年内崩溃。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2019 AFP