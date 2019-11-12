称哈绍吉谋杀案是错误 Uber执行长随即改口道歉

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（法新社华盛顿11日电） Uber执行长柯霍斯洛夏西受访时称沙乌地记者哈绍吉被杀害是个错误，但事后对自己的用词感到后悔，今天对此致歉。沙国主权财富基金为Uber第5大股东，负责人更是董事会成员。

柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）昨天接受美国新闻网站Axios访问时提到沙乌地阿拉伯政府，他说：「我认为政府说他们犯了错误。」他还将这件事与2018年3月发生Uber自驾车撞死一名行人相提并论。

他继续说：「人非圣贤，孰能无过，但这不代表他们永远都不能被原谅。」

他今天上午马上发推文改口说：「发生在哈绍吉身上的事不该被原谅或遗忘，但我称之为『错误』是不对的。」

「我当时说了一些连我自己都不相信的话。我们的投资人长久以来都了解我的看法，我很抱歉我接受Axios访问时没说清楚。」

「华盛顿邮报」专栏作家哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日进入沙国驻伊斯坦堡领事馆后人间蒸发，经沙国检方证实哈绍吉身亡并遭肢解，引发国际社会严厉谴责沙乌地实际统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。

美国叫车服务业者Uber第5大股东就是沙乌地阿拉伯主权财富基金，其负责人鲁马扬（Yasir al-Rumayyan）为Uber董事会成员。

访问柯霍斯洛夏西的Axios记者证实说，在访问结束后不久，他有打电话来表示对自己的用词感到后悔。（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP