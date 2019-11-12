罕见越南老鼠鹿 近30年首度现踪

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（法新社巴黎11日电） 一种外观似鹿的小型哺乳类动物银背鼷鹿（越南老鼠鹿），在失去踪迹近30年后，近日首度在越南被发现。专家多年来认为此物种已濒临绝种。

根据今天发布在「自然生态学与进化」（Nature Ecology and Evolution）期刊的研究报告，纪录显示，越南老鼠鹿（Silver-backed Chevrotain，或Mouse deer）最后一次现踪是在1990年。

关于此物种的最早纪载可追溯至1910年。当时在胡志明市东北方约450公里的芽庄附近发现数只老鼠鹿。

由于自1990年起即未有发现越南老鼠鹿的纪录，专家推测此物种已因人类过度猎捕而濒临绝种。

不过，与全球野生动物保育机构（Global Wildlife Conservation）合作的越南生物学家阮安（An Nguyen）多年来一直想知道，越南老鼠鹿会不会还栖息于某处。

他因此与同事朗恩（Barney Long）和堤尔克（Andrew Tilker）一道，偕同村民仔细追查关于发现越南老鼠鹿的纪录。由于部分内容和老鼠鹿的特徵足够吻合，生物学家决定在邻近的栖息林地设置超过30台动态感应摄影机。

阮安表示：「结果很惊人。当我们检查摄影机画面，看见体侧有银色的鼷鹿时，我大喜过望。」

由于人口成长和经济开发对东南亚的树林构成巨大生存压力，堤尔克指出，保育工作必须抢占先机。

根据联合国「政府间生物多样性与生态系服务科学政策平台」（IPBES）5月发布的报告，人类活动对地球的冲击，导致高达100万个物种濒临绝种。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

© 2019 AFP